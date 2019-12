Reinaldo prevê São Paulo forte com tempo para o trabalho de Fernando Diniz

Mais um ano sem títulos e de muita irregularidade: o São Paulo voltou a sofrer com os próprios erros e não conseguiu resultados expressivos em 2019. Ainda assim, o lateral direito Reinaldo está confiante para o próximo ano e deposita muita esperança principalmente no trabalho do técnico Fernando Diniz.

“Sabemos que com o professor Diniz temos que ter tempo e eu tenho certeza que em 2020, com uma pré-temporada, tempo para treinar, vai deixar nosso time muito forte e brigando por títulos”, afirmou o jogador, durante participação na gravação do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, na tarde desta terça-feira.

Criticado pela falta de resultados em Athletico-PR e Fluminense, Fernando Diniz sofreu muito com a desconfiança desde que chegou ao Morumbi. Bancado pelos atletas, o treinador foi confirmado pela diretoria para seguir com seu trabalho.

“Só nós ali no dia a dia sabemos o que o professor Diniz significa para a gente, desde sua a chegada. Ele é um cara que se doa pelo jogador, que quer o nosso bem sempre, então, é impossível não gostar dele. Já o admirava antes de trabalhar com ele e agora mais ainda. Todos que trabalham com ele falam bem e agora eu vejo o porque ele é tão querido”, emendou.