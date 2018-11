Reinaldo mantém esperança por G4: “Nosso torcedor merece”

Nada deu certo para o São Paulo durante a noite desta segunda-feira. O time pressionou, mandou bola na trave, perdeu pênalti, mas não passou de um empate sem gols com o Sport, no Morumbi. Com o resultado, o Tricolor desperdiçou a chance de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro.

A uma rodada do fim do torneio, o São Paulo ocupa o quinto lugar com os mesmos 63 pontos do quarto colocado Grêmio, que tem uma vitória a mais (17 a 16). No próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), a equipe paulista visita a Chapecoense, enquanto o time gaúcho recebe o Corinthians no mesmo horário.

Após a partida, Reinaldo lamentou o resultado, mas manifestou confiança com a conquista da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019.

“A gente veio para o Morumbi para buscar o resultado positivo. Infelizmente teve bola na trave, pênalti perdido, mas é ter esperança, tem um último jogo, tenho certeza que nossa equipe vai para Chapecó para conseguir essa vaga, porque o nosso torcedor merece estar na fase de grupos da Libertadores”, afirmou ao Sportv.

Capitão nesta noite na ausência de Hudson, desfalque por fadiga muscular, Reinaldo também elogiou o trabalho inicial do técnico André Jardine e voltou a lamentar as chances perdidas diante do Sport.

“Mudou a forma de trabalho, o professor Jardine impõe no dia a dia para gente, mas dentro de campo estamos tentando como tentávamos com o [Diego] Aguirre. O Jardine vem trabalhando na semana para melhorar sempre nossa equipe, principalmente ali atrás, para sair com qualidade e deixar nossos atacantes com chances de gol”, contou Reinaldo, suspenso do duelo em Chapecó pelo terceiro cartão amarelo.

“Hoje [segunda-feira] a bola chegou no Everton, no Helinho, no Diego, mas a bola não quis entrar. O Jardine tem toda a confiança do grupo. É começar 2019 bem, porque se passou mais um ano sem ganhar título, e o torcedor não merece”, projetou.