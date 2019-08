Reinaldo evita falar sobre título brasileiro: “Uma partida após a outra”

Autor do gol da virada do São Paulo neste sábado, contra o Santos, no estádio do Morumbi, Reinaldo evitou falar sobre as possibilidade de sua equipe brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo pregou humildade e prefere pensar jogo após jogo para, quem sabe, no final do ano, erguer o tão sonhado troféu.

“Vamos com humildade, com pezinhos no chão, respeitando quem está na nossa frente e também quem está embaixo. Uma partida após a outra. Conquistamos uma vitória importante sobre o líder do campeonato, mas temos que ter pés no chão para seguir na briga e, quem sabe, conquistar algo grande no Campeonato Brasileiro”, disse Reinaldo, que já soma quatro gols pelo São Paulo neste ano.

Depois de ir para o intervalo em desvantagem no placar, o São Paulo voltou para o segundo tempo com uma outra postura. O técnico Cuca optou por tirar seu único volante de marcação, Luan, e acionar Hernanes, e mesmo com o Profeta permanecendo em campo por apenas 15 minutos devido à uma lesão, o Tricolor conseguiu assegurar os três pontos.

“Voltamos para o segundo tempo determinados a virar a partida. Sabíamos que tínhamos capacidade para virar o jogo. Mais um gol pelo São Paulo, mas o coletivo está de parabéns, porque todo mundo se empenhou, lutou. Taticamente não demos espaço para o Santos”, prosseguiu.

Questionado se a vinda de Daniel Alves e Juanfran havia sido um fator importante para o São Paulo ter o desempenho que teve neste sábado, Reinaldo ressaltou o bom trabalho que o elenco comandado por Cuca vem fazendo desde a volta da parada para a Copa América.

“Creio que não vem só por causa do Dani e do Juanfran, que foram apresentados. São excelentes jogadores, mas já vínhamos trabalhando muito bem, a gente vem de uma sequência muito boa. Eles só deram um estimulo a mais para o Tricolor”, concluiu.