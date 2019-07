Raniel perdeu 48 partidas por conta de lesões nos últimos três anos

O São Paulo, enfim, trouxe o “camisa 9” que o técnico Cuca tanto vinha pedindo. Trata-se do centroavante Raniel, ex-Cruzeiro. O jogador chega para trazer mais opções ao técnico Cuca na montagem do setor ofensivo da equipe. Aos 23 anos, o reforço do Tricolor demonstrou qualidade em campo pela equipe mineira, porém já sofreu com uma série de lesões desde 2017, ano de sua estreia no time profissional.

Em menos de três temporadas completas pelo Cruzeiro, Raniel ficou de fora de 48 partidas oficiais por motivos médicos. Nesse período, o atacante somou seis afastamentos por conta de lesões, sendo que cinco delas foram musculares, na coxa. Apenas a primeira, em junho de 2017, foi devido a um trauma no joelho direito. Na ocasião, o jogador perdeu 11 partidas na Raposa.

Em setembro do mesmo ano, Raniel sofreu a lesão mais grave de sua carreira. Na final da Copa do Brasil disputada contra o Flamengo, no Mineirão, o atacante sentiu dores fortes na região posterior das duas coxas e teve de ser substituído com apenas cinco minutos de jogo. Por conta do tratamento, o jogador perdeu o restante da temporada e ainda ficou de fora das duas primeiras partidas do ano seguinte.

Raniel se recuperou do problema físico e conseguiu embalar boa sequência até abril de 2018. Nesse mês, o atacante voltou a sentir dores, porém dessa vez a lesão não o tirou dos gramados por muito tempo. Com um edema na coxa direita, o jogador ficou afastado por menos de 30 dias, mas perdeu seis jogos por conta do calendário cheio. Ainda em 2018, Raniel voltou a perder duas partidas em agosto, novamente por conta de um edema na coxa direita.

Raniel reforça o ataque tricolor. Atacante assinou contrato válido até 30 de junho de 2024. #BemVindoRaniel 🇾🇪 Saiba mais: https://t.co/2KvPw2TjHL pic.twitter.com/zjIQnFhHuV — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 5 de julio de 2019

Na oitava rodada do Campeonato Mineiro de 2019, contra o URT, o atacante sofreu um estiramento na coxa direita e voltou ao departamento médico, perdendo seis partidas e retornando apenas nas fases finais do estadual. Sua última lesão foi em abril, quando sofreu um trauma na coxa esquerda no confronto contra o Huracán, na fase de grupos da Libertadores. O atacante ficou de fora em oito partidas da Raposa.

Raniel chega ao São Paulo em um ano no qual o time tem sido frequentemente desfalcado por conta de lesões. Pablo, que joga na mesma posição que o reforço, passou mais de três meses afastado dos gramados por conta de um cisto na região da lombar. Em junho, a Gazeta Esportiva fez um levantamento com todos os problemas médicos sofridos por jogadores do Tricolor em 2019.

Veja todas as lesões de Raniel desde 2017

Junho de 2017 – Lesão no joelho direito, perdeu 11 partidas

Setembro de 2017 – Lesão na parte posterior das duas coxas, perdeu 15 partidas

Abril de 2018 – Edema na coxa direita, perdeu 6 partidas

Agosto de 2018 – Edema na coxa direita, perdeu 2 partidas

Fevereiro de 2019 – Estiramento na coxa direita, perdeu 6 partidas

Abril de 2019 – Trauma na coxa esquerda, perdeu 8 partidas

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com