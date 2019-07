Raniel desembarca em São Paulo nesta quarta-feira para fechar com Tricolor

O atacante Raniel, do Cruzeiro, está muito próximo de ser o novo reforço do São Paulo para a sequência da temporada.

A Gazeta Esportiva apurou que o atleta desembarca em São Paulo nesta quarta-feira, já pela manhã, e parte direto para fazer exames médicos no Tricolor Paulista. Se tudo der certo, Raniel já pode ser anunciado nesta quarta mesmo.

O São Paulo vai pagar entre 2,5 e 3 milhões de euros por 65% do passe do jogador, parte que pertence ao Cruzeiro. Os valores da negociação são considerados baixos por quem está José tratos.

O Cruzeiro precisa vender Raniel. A Raposa vive um momento bastante delicado e o dinheiro será usado para pagar sua alta folha de pagamento. Vale lembrar que os salários atrasaram em junho e até funcionários ficaram sem receber em dia.

Pesou para o Cruzeiro o fato de poder pagar seus atletas em julho e entrar no mês decisivo com tudo em dia. A Raposa encara o Galo nos dias 11 e 17 de julho, partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Brasil, e na semana seguinte terá o River Plate pela Copa Libertadores.

A diretoria azul pensa ainda que Raniel é substituível dentro da Raposa. Atualmente Fred é o titular e Sassá também é constantemente acionado.

No São Paulo, Raniel vai atender a um desejo do técnico Cuca, que gosta de jogar com um centroavante forte e que tem presença fixa na área.

Raniel foi peça importante do Cruzeiro para a conquista da Copa do Brasil 2018. No time principal da Raposa desde 2017, Raniel acumula 89 partidas pelo clube mineiro, com 16 gols marcados. Neste ano, ele disputou 11 jogos no total, sendo apenas três como titular, balançando as redes três vezes.