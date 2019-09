Raí viaja à Europa nesta sexta para reuniões com clubes do continente

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, viaja à Europa nesta sexta-feira para participar de reuniões com cartolas de clubes do continente. A ideia do ídolo tricolor é estreitar laços com os times europeus e abrir portas para oportunidades futuras não só no que diz respeito a negociações, mas também em termos de gestão.

Raí preferiu não confirmar quais dirigentes irá encontrar, tampouco os países que ele visitará, garantindo apenas que a ideia da diretoria do São Paulo é diversificar os contatos para que haja o máximo de oportunidades possíveis para o clube do Morumbi em diferentes âmbitos.

”Já fiz algumas viagens para Europa, não só para a questão de negociação. Essa coisa de network, de estar próximo de outros clubes, isso acaba facilitando essa integração e possibilidades que podem surgir”, afirmou o executivo de futebol do São Paulo.

A ideia da alta cúpula tricolor é, além de conversar com outros dirigentes, estreitar laços entre as agremiações, discutir parcerias técnicas, com possibilidade de intercâmbio, além de fortalecer o networking com grandes referências de gestão de clubes na Europa.

Para isso, o São Paulo conta com o apoio da adidas, sua fornecedora de material esportivo. A empresa alemã deve contribuir para o amplo acesso de dirigentes tricolores nos clubes que ela patrocina, como Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique, Juventus, entre outros.

