Raí reclama de critério e quer São Paulo atento com árbitros cariocas

O diretor-executivo de futebol do São Paulo, Raí, questionou o critério da arbitragem de Grazianni Maciel Rocha na derrota por 2 a 1 para o Grêmio na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre. O dirigente não concordou com os cartões amarelos mostrados para Hudson, Arboleda e Éder Militão, que viraram desfalques para o duelo com o Cruzeiro, no domingo, em Belo Horizonte.

Ainda no primeiro tempo da partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Hudson levou cartão por carrinho em Jael. Pouco depois, em sequência, Arboleda e Militão foram advertidos por falta em Kannemann.

“A gente lamenta que perdemos três jogadores para o jogo contra o Cruzeiro, o que faz pensar nos critérios dos cartões. O Hudson nem foi falta, pegou a bola e tomou o cartão. Em 38 minutos, o São Paulo já tinha três cartões amarelos”, reclamou Raí.

O diretor também alertou sobre a presença constante de árbitros cariocas em jogos do São Paulo, principal concorrente do Flamengo na briga pela liderança do campeonato. Antes de Grazianni Rocha, Marcelo de Lima Henrique comandou o clássico contra o Corinthians no último sábado, no Morumbi. O embate com o Cruzeiro será o terceiro seguido a ser apitado por um juiz do Rio de Janeiro.

“Esse critério dos cartões acabou enervando os jogadores. No intervalo, eles já estavam preocupados. Vale a pena pensar em todos esses critérios, até porque o árbitro do próximo jogo, contra o Cruzeiro, também é carioca”, disse, referindo-se a Wagner do Nascimento Magalhães.

“É algo para ficarmos atentos. As pessoas responsáveis também têm que pensar neste aspecto”, exigiu, antes de se preocupar em não atribuir o revés do São Paulo apenas ao árbitro. “Claro que não foi por isso que a gente perdeu. O Grêmio teve o seu mérito, mas é algo que nos preocupa”, acrescentou.

“Contra o Flamengo, o Araruna tivemos o Araruna expulso injustamente. Contra o Corinthians teve o gol com a mão. São detalhes que vão nos desfalcar bastante para o jogo contra o Cruzeiro. Temos um elenco ótimo, que com certeza vai superar, mas o que nos deixa chateados são os critérios dos cartões”, concluiu.

O São Paulo ainda não formalizou uma queixa na CBF, organizadora do Brasileirão. O certo é que, com o revés, o time teve uma série invicta de cinco jogos encerrada e segue no segundo lugar, com 29 pontos, dois a menos do que o líder Flamengo.