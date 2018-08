Raí garante que São Paulo não pensa em mais vendas e vê R. Caio no clube

Raí, diretor de futebol do São Paulo, garantiu nesta quinta-feira que o clube não pretende vender qualquer outro jogador nesta temporada. Visando manter o elenco comandado por Diego Aguirre pelo fato de o clube estar brigando pelo título brasileiro, a diretoria também mostrou que Rodrigo Caio deverá permanecer no Morumbi, embora o zagueiro venha sendo vinculado a alguns clubes europeus nos últimos dias.

“Tivemos a saída do Morato, a chegada do Everton e não pensamos em mexer em nenhuma outra peça. Temos que pensar no aspecto financeiro, não só no técnico e tático. Estou muito satisfeito com o elenco que temos”, afirmou Raí.

Nesta temporada, nomes importantes do elenco acabaram se despedindo do clube por conta de propostas milionárias, como Petros e Militão. Marcos Guilherme, que pertencia ao Atlético-PR e estava defendendo o São Paulo por empréstimo, foi outro titular que deu adeus ao Tricolor, mas não porque queria. Apesar dessas saídas, Diego Aguirre conseguiu manter a estrutura da equipe graças a contratações pontuais e também aos garotos promovidos das categorias de base.

Já em relação a Rodrigo Caio, a tendência é que o zagueiro não se junte à extensa lista de vendas ou cessão de atletas. Embora venha sendo vinculado a alguns clubes europeus nos últimos dias, como Milan e Lyon, o defensor ainda se recupera de uma cirurgia no pé esquerdo e deve seguir no clube, se tornando um reforço para o técnico Diego Aguirre em sua busca pelo título do Campeonato Brasileiro.

“Essa volta do Rodrigo já era esperada e vê-lo bem nos deixa muito feliz. O Rodrigo, pela história que ele tem, por tudo o que representa, isso somado ao fato de ser um jogador de nível de Seleção, quase foi para a Copa, obviamente que qualquer elenco do mundo gostaria de contar com o Rodrigo”, pontuou o diretor de futebol são-paulino.

“O rodrigo teve várias propostas nos últimos anos de médios para grandes clubes da Europa que, no momento, o clube e o jogador não estavam pensando nisso. No momento, a recuperação dele é o mais importante, e a gente pensa nele aqui no São Paulo”, concluiu Raí.

