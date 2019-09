Raí fala sobre DM do São Paulo: “Maioria das lesões tem sido por pancadas”

O diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira no CT da Barra Funda e comentou sobre o departamento médico do clube, um dos mais criticados por boa parte da torcida. Tendo de lidar com lesões recorrentes de atletas extremamente importantes do elenco, o Tricolor caiu de rendimento nas últimas rodadas do Brasileirão, mas a alta cúpula considera o ocorrido como uma infeliz coincidência.

“A gente sabe, por exemplo, da questão do Pablo, que foi uma questão completamente inusitada, um cisto. A medida de jogos dele no Athletico-PR é enorme. A maior parte das nossas lesões tem sido por pancadas”, afirmou Raí, antes de comentar sobre o caso de Hernanes, que vem tendo problemas musculares desde que retornou ao Morumbi. “O próprio Hernanes reconheceu que não estava em seu melhor nível. São jogadores que representam o grupo e que estiveram fora”.

Embora a quantidade de desfalques por lesão tenha sido grande nas últimas rodadas, o São Paulo, a princípio, não enxerga o departamento médico do clube com maus olhos. Comparando com o que vem acontecendo com os rivais, a situação é estável, na visão de Raí.

“A gente faz levantamentos, até porque temos nos comparar com os nossos adversários. Não tem nada de anormal em comparação a outros clubes. Temos que ressaltar a volta dos jogadores, o elenco quase completo. Que possamos ter uma sequência boa com todas essas opções para brigar”, prosseguiu.

No próximo domingo, contra o CSA, em casa, Cuca deverá ter todos os importantes atletas do elenco novamente à sua disposição. Justamente por isso, a expectativa da diretoria tricolor é que o clube possa fazer frente a Flamengo, Palmeiras, Santos e Corinthians na disputa pelo título nacional.

“O São Paulo tem que pensar em título, tem time para isso. Houve uma arranca do Palmeiras, do Santos, agora do Flamengo. Isso mostra o que é o Campeonato Brasileiro, o equilíbrio da competição. Tivemos cinco vitórias consecutivas, agora alguns tropeços, mas tudo nos leva a crer que podemos ter uma grande sequência”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com