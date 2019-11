Raí evita falar sobre continuidade e mira vaga na Libertadores

O executivo de futebol Raí evitou projetar o próprio futuro no São Paulo após a derrota contra o Athletico-PR, sofrida na tarde de domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Vinculado ao clube até o fim de dezembro, ele preferiu falar sobre o objetivo de buscar uma vaga na Copa Libertadores.

Assim que o jogo contra o Athletico-PR terminou, vaias foram ouvidas no Morumbi. Após a partida, posicionados diante do portão principal do estádio, torcedores protestaram contra atletas e dirigentes. “Raí, pede pra sair!”, gritaram, sobre o ex-jogador.

“Tenho contrato até o final do ano e não estou pensando em nada disso agora. A prioridade total é se dedicar com foco no trabalho do dia a dia e na cobrança para que todos aqui saiam com o final de ano digno que o São Paulo merece”, declarou Raí.

Com 52 pontos ganhos, o São Paulo permanece no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada do torneio, a equipe tricolor volta a campo para disputar o clássico contra o Santos às 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio da Vila Belmiro.

“Temos um mês importantíssimo para terminar melhor o ano e começar muito bem 2020. (O objetivo) continua sendo a Libertadores, estar entre os quatro. A gente tem time, tem qualidade e comissão técnica”, disse Raí, satisfeito com o trabalho de Fernando Diniz.

“Está cobrando bastante os jogadores na postura, na movimentação, em alternativas de jogo. Tenho certeza que isso vai surtir efeito e a gente vai terminar bem o ano. Estou satisfeito com o trabalho dele no dia a dia e, obviamente, temos que ver isso dentro de campo também”, completou Raí.