Raí despista sobre contratar Pato e fala em melhorar o São Paulo

Livre no mercado desde o último final de semana, quando rescindiu contrato com o chinês Tianjin Tianhai, Alexandre Pato interessa ao São Paulo. Questionado sobre o andamento da negociação, o diretor-executivo de futebol Raí despistou.

“Vamos falar dos jogadores que estão aqui. Estamos com conversas com Cuca, com a comissão técnica. Vamos deixar para falar só sobre os jogadores que estão aqui”, desconversou Raí, na última quarta-feira, após o empate com o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, Cuca prioriza reforçar outras carências do elenco. Por isso, pediu a contratação de um lateral direito, um segundo volante e um atacante de beirada. A diretoria, porém, visa construir uma engenharia financeira para trazer não só Pato, mas como outros pedidos de Cuca.

Em rápida coletiva de imprensa, Raí também admitiu a má campanha do São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista. O time avançou às quartas de final como segundo colocado do Grupo D, com 15 pontos, dois a menos que o Ituano, adversário da próxima fase.

“A gente sabia que teríamos muita dificuldade. A gente cobra, estamos trabalhando com bastante afinco. Sabíamos que teríamos dificuldade nessa fase de transição, que vai acontecer daqui para o final do ano. Já estamos nos preparando para isso”, avaliou, antes de projetar a sequência da temporada.

“Agora é uma outra fase. Não fizemos uma boa primeira parte do campeonato, reconhecemos isso. Agora vai ser outra fase. Vamos seguir melhorando e preparando o time para o resto da temporada”, concluiu.