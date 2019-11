Raí cobra elenco em reunião antes do treino desta terça-feira

O diretor de futebol do São Paulo, Raí, se reuniu com o elenco e comissão técnica nesta terça-feira, antes do treinamento da equipe, no CT da Barra Funda. O dirigente cobrou todos os jogadores pelo mau momento do clube nesta reta final de temporada após duas derrotas seguidas em casa que comprometeram os planos de terminar o Campeonato Brasileiro no G4.

A atividade desta terça-feira estava marcada para iniciar às 9h30 (de Brasília), entretanto, por conta dessa reunião, jogadores e comissão técnica apareceram em campo minutos depois. Apesar de o São Paulo figurar fora do G4, o principal objetivo do elenco segue sendo a vaga direta à fase de grupos da Libertadores.,

Mas não foi apenas com os jogadores que Raí se reuniu. O diretor de futebol são-paulino também recebeu nesta terça os diretores de outras áreas do clube, como marketing, financeiro, entre outros, para a chamada reunião semanal, que costuma acontecer no Morumbi, porém, foi realizada no CT da Barra Funda nesta semana.

O São Paulo tentará se redimir com o torcedor no próximo sábado, quando visita o Santos, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi no estádio do Peixe, inclusive, que o Tricolor conquistou sua última vitória em clássicos fora de casa, há mil dias, mais precisamente em 15 de fevereiro de 2017, quando Rogério Ceni ainda era treinador da equipe.

Atualmente na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos, o São Paulo precisa diminuir a distância para o Grêmio, que hoje é de quatro tentos. Restando mais seis jogos para o fim da competição, Fernando Diniz e seus comandados ligaram o alerta, até porque deixar escapar a vaga na Libertadores, seja diretamente à fase de grupos ou não, é tudo o que falta para selar o traumático ano tricolor.