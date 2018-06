Raí admite procura por reforços durante a pausa para a Copa do Mundo

Após Aguirre, foi a vez do diretor de futebol Raí afirmar que o São Paulo buscará reforços para a sequência da temporada a Copa do Mundo. Segundo o ídolo da torcida tricolor, a procura do clube não se restringirá apenas na reposição de peças que devem ser negociados neste período.

“A base está bem feita, já temos uma equipe que pode chegar no topo e precisamos apenas melhorar o trabalho nessa inter temporada para que no final nós tenhamos condições de sermos campeões. A gente sabe que vão chegar ofertas pelos nossos atletas e deve acontecer uma ou outra saída. A ideia e fazer não só estas substituições e buscar aquilo que pode agregar alguma coisa nessa equipe que já está numa cara boa”, avaliou o dirigente em entrevista a Gazeta Esportiva e Tv Gazeta.

Apesar de não citar nomes, os nomes mais cotados para deixar o São Paulo no momento são o de Cueva, Rodrigo Caio e Éder Militão. Marcos Guilherme, que deixou o clube antes mesmo da janela ser aberta, já que seu contrato de empréstimo terminou e o Atlético Paranaense não aceitou a proposta são paulina pelo atleta, deve ser uma das saídas que exigirá reposição.

“A base já foi feita. Quando você chega numa janela todos os clubes sofrem alterações. O importante é que o São Paulo consiga realizar estas pequenas trocas de uma maneira bastante precisa. Isso é claro não impede que mais um ou outro jogador cheguem para fazer a diferença”, completou.

Com 17 pontos conquistados, o São Paulo aparece atualmente na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, porém podendo perder posições na tabela dependendo dos outros resultados da 10ª rodada. Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor encara o Atlético-PR fora de casa e o Vitória no Morumbi.

*Especial para a Gazeta Esportiva