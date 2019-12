Qual a expectativa do São Paulo para 2020? Blogueiros opinam!

2 /6 /6

João Ricardo Cozac: O São Paulo vive num caos administrativo há mais de uma década e sem prazo para terminar. Diniz precisa de tempo, mas a direção e presidência do clube não conseguem segurar treinador por períodos maiores. Aliás, penso que Diniz teria muito sucesso no futebol europeu e torço para que ele tenha uma oportunidade por lá. Nem que seja numa equipe menor do futebol inglês, espanhol ou italiano. Enquanto o São Paulo não mudar a mentalidade institucional, nem vale a pena falar do que acontece dentro do campo de jogo. É só um reflexo frenético e neurótico de péssimas gestões. Creio que 2020 será apenas mais um ano de decepções para a torcida. (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)