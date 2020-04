Coronavírus atrapalha planejamento da volta de Rojas ao São Paulo

O atacante equatoriano João Rojas vive um drama em sua carreira. Sem jogar desde outubro de 2018, o atleta do São Paulo passou por duas cirurgias no joelho direito que o afastaram dos gramados por quase dois anos. Atualmente, há a expectativa de que ele volte a atuar no Brasileirão, mas a paralisação das competições nacionais por conta da pandemia do novo coronavírus pode fazer com que seu retorno seja adiado.

Em 2018, Rojas vinha fazendo uma boa temporada pelo Tricolor. Contratado após a Copa do Mundo da Rússia, o equatoriano conquistou a vaga de titular absoluto da equipe com seu estilo de jogo rápido e driblador. Contudo, na partida contra o Vitória pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, rompeu os ligamentos do tendão patelar do joelho direito e desfalcou o time no restante daquele ano.

No meio do ano seguinte, em maio, quando estava na fase final de sua recuperação e já fazia atividades no CT da Barra Funda, sofreu uma nova lesão no joelho direito, dessa vez uma ruptura do tendão quadricipital. Com a nova contusão, o atacante passou todo a temporada de 2019 sem realizar sequer uma partida.

No ano de 2020, Rojas segue realizando seu tratamento para se recuperar o mais rápido possível. O jogador teve menos férias que o restante do elenco e não interrompeu a fisioterapia pensando em acelerar o processo de recuperação. Com isso, a previsão de seu retorno foi marcada para abril, no começo do Brasileirão, porém a suspensão dos campeonatos pelo coronavírus fizeram com que sua volta aos gramados se tornasse novamente uma indefinição.

No período em que teve condições de jogo, João Rojas fez um gol e deu cinco assistências em 20 partidas disputadas pelo São Paulo.