Polêmica com Jean aumenta pressão por compra de Volpi e abre espaço para revelação no Tricolor

O processo de agressão doméstica sofrido nas férias nos Estados Unidos provavelmente vai abreviar a passagem de Jean com a camisa do São Paulo. O clube ainda não confirma a dispensa do reserva, mas deixou a entender em seu posicionamento através de notas oficiais que não irá mais aproveitar o arqueiro. Com isso, a diretoria tricolor se vê na obrigação de repensar suas opções para a meta na próxima temporada.

Agora, cresce a pressão para a compra em definitivo do goleiro Tiago Volpi, titular absoluto durante as competições de 2019. A direção tricolor já demonstrou interesse em adquirir em definitivo o atleta junto ao Querétaro, do México, porém a engenharia financeira não é tranquila: 5 milhões de dólares (mais de R$ 20 milhões).

Sem a presença de Jean, o jovem Lucas Perri aparece como o reserva imediato para 2020. Revelado nas categorias de base, o atleta sempre foi uma das opções da diretoria para fazer dinheiro em uma possível venda para o exterior. Ele chegou a ficar emprestado ao Crystal Palace, da Inglaterra, mas não permaneceu no exterior.

O jovem Denis Junior, quarto goleiro do elenco em 2019, pode ganhar também um degrau no Tricolor. O jogador alcançou muito sucesso na base tricolor com uma série de títulos, mas, aos 21 anos, ainda não estreou entre os profissionais.