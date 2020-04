Pato destaca força mental aos 30 anos e garante que São Paulo buscará “coisa grande”

Até o momento, o ano de Alexandre Pato foi uma montanha-russa de emoções. O atacante foi duramente criticado na parte inicial da temporada, porém conseguiu se recuperar e apresentou bom desempenho pelo São Paulo antes da paralisação por conta do coronavírus.

Pato participou de uma live com Felipe Massa e falou sobre sua fase no futebol. O camisa 7 está com 30 anos e garante que seu maior aprendizado recente foi a importância da valorização da força mental.

“Você pode ser bom na parte técnica, na vontade, mas uma coisa que aprendi muito é que a cabeça é fundamental. O psicológico, não apenas saber que é técnico e habilidoso, mas ter a vontade dentro de você. De querer ganhar e fazer o diferencial. Isso tem me ajudado muito nesse ano. Estou com a cabeça de que quero ganhar e ajudar meus companheiros. Vejo que todo mundo está com essa vontade de melhorar para o bem de todos”, disse o jogador.

Na visão de Pato, o São Paulo evoluiu dentro de campo e a sintonia entre o elenco e Fernando Diniz aumentou. O atacante garante que a equipe tem grandes ambições para a temporada.

“A gente estava em um momento muito bacana, entendeu o que o nosso professor queria. Não queremos apenas jogar um futebol pacato, queremos um futebol bonito. A gente estava cada vez mais entrando no esquema e a torcida sempre fazendo a parte dela. Sempre nos apoiando, sempre estando lá. Eu tenho certeza que nesse ano a gente vai buscar coisa grande. A gente quer entrar para a história do São Paulo”, afirmou o camisa 7.

Não é segredo para ninguém que Pato quer marcar sua história no Tricolor. Para alcançar esse objetivo, o atacante já sabe o que precisa fazer.

“O São Paulo é um time multicampeão, é uma responsabilidade jogar aqui. Tenho muito respeito pelo São Paulo, porque me abraçou no momento que eu precisava e me deu tudo aquilo que eu precisava. Busco fazer o meu melhor pelo São Paulo, meu objetivo é ser campeão, tenho que entrar na história do São Paulo ganhando”, finalizou.

Até o momento, Pato marcou quatro gols nas 11 partidas que disputou em 2020. Somando suas duas passagens pelo clube do Morumbi, o jogador balançou as redes 47 vezes em 131 jogos.