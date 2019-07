Pato aparenta não se importar com substituições: “Quem ganha é o grupo”

Alexandre Pato novamente foi substituído no segundo tempo por Toró neste sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no estádio do Maracanã. Passada a partida, o jogador falou com os jornalistas na zona mista e aparentou não estar incomodado com o fato de ter sido trocado nas duas últimas rodadas.

“Estamos bem, trabalhando o grupo, o treinador tem colocado alguns jogadores, está montando um tipo de esquema. Estamos nos entregando, temos que trabalhar em equipe. Quem ganha é o grupo. Temos duas semanas para trabalhar e, quem sabe, fazer um grande jogo contra o Santos”, disse Pato.

Assim como aconteceu na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, Toró entrou na vaga de Pato e deu mais velocidade à equipe. Por diversas vezes o camisa 7, que tinha o papel de preencher o lado esquerdo do ataque, apareceu na faixa central do gramado, congestionando o setor e facilitando o trabalho da marcação do Fluminense.

Com o jovem revelado em Cotia novamente contribuindo para que o São Paulo mudasse sua postura dentro de campo – Everton também foi acionado novamente e acabou sendo fundamental -, Cuca viu sua equipe ser persistente para, enfim, entrar no G4 do Brasileirão.

“Era um jogo muito difícil. O gol [da vitória] aconteceu em lance de VAR, foi emocionante. Todos nós sabíamos da dificuldade que era jogar aqui. Foi boa essa vitória, ficamos lá em cima, teremos tranquilidade para trabalhar”, concluiu Pato.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com