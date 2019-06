Para Volpi, empate com o Cruzeiro foi o melhor jogo que fez pelo São Paulo

Tiago Volpi saiu de campo neste domingo, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Pacaembu, como o melhor jogador do São Paulo em campo. O goleiro fez, pelo menos, quatro defesas difíceis para evitar a derrota de sua equipe e, ciente disso, acredita que foi seu melhor jogo com a camisa tricolor.

“Foi um jogo bom, em que as defesas acabaram aparecendo. Acho que sim, pode ser considerado meu melhor jogo com a camisa do São Paulo, mas isso faz parte do jogo também. Tem várias vezes em que não sou exigido, hoje fui exigido um pouco mais do que o normal. É parte do jogo”, disse Volpi.

“A gente tem que destacar que o coletivo sempre vai ser bem mais importante que o individual. Feliz por poder ajudar, um ponto conquistado sempre é importante. Nas circunstâncias do jogo, no final estávamos com um jogador a menos, então é trabalhar, time do Cruzeiro é excelente também, jogo complicado, com chances para os dois lados. É trabalhar para fazer um grande jogo semana que vem contra o Avaí”, prosseguiu.

Embora o técnico Cuca tenha admitido na coletiva de imprensa deste domingo que os jogadores do São Paulo sentiram a pressão da torcida ao entrarem em campo, Tiago Volpi doi na contramão do emocional do elenco e vem colecionando boas atuações. O goleiro deu a receita para o sucesso individual.

“É tratar de ter tranquilidade, a gente sabe que existe a pressão pelos resultados, mas tratar de manter a tranquilidade, acreditar no que a gente faz todos os dias e que essa nuvem negra vai sair. Acho que é isso. Tratar de acreditar no trabalho, não desistir, ter fé. Me baseio muito nisso”, afirmou.

“Eu falo em nuvem negra porque tivemos as eliminações na Libertadores, Copa do Brasil, perdemos a final do Paulistão, mas tudo mudou muito rápido, em questão de dez dias, o time até jogar contra o Bahia pela Copa do Brasil vinha bem. De repente, em uma semana, muda tudo. Não podemos criar uma tempestade, porque em uma semana agora pode mudar tudo outra vez. Se conseguirmos fazer os seis pontos nos próximos dois jogos, terminaremos essa primeira parte do Campeonato nas posições de cima”, concluiu.