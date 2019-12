Para Lugano, São Paulo caiu em “grupo normal” na Libertadores

Na teoria, o São Paulo caiu em um grupo complicado na Copa Libertadores 2020. O cabeça de chave é o River Plate, da Argentina, finalista das últimas duas edições da competição. Além do Tricolor, foram sorteados a LDU (Equador), que também já foi campeã, e o desconhecido Binacional – esses dois adversários contam com a vantagem de jogar na altitude.

“Acho que é um grupo normal em se tratando de Libertadores”, disse o ex-zagueiro Lugano, diretor de relações internacionais do São Paulo, em entrevista ao Fox Sports.

Lugano disse que, após o sorteio, conversou sobretudo com representantes do River Plate. Ele garante que os argentinos não ficaram confortáveis com o São Paulo no grupo. Em 2005, o Tricolor eliminou o rival na semifinal. Em 2016, novo encontro na fase de grupos, com um empate e uma vitória dos brasileiros.

“Falei com o pessoal do River, até brinquei: de novo vocês? Eles não gostaram muito de jogar contra o São Paulo”, afirmou Lugano. “Imagino que nossos adversários precisam ficar muito mais preocupados. O São Paulo sempre é protagonista e busca ser campeão”, emendou o ídolo tricolor, campeão da Libertadores em 2005 dentro de campo.