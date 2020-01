Página vaza supostos novos uniformes de treino do São Paulo

Uma página especializada em uniformes de futebol vazou a suposta nova linha de treino do São Paulo, confeccionada pela adidas, para 2020. Depois de uma série de reclamações por parte dos torcedores, a fornecedora de materiais esportivos do clube do Morumbi decidiu apostar em vestimentas tricolores, ao contrário da última temporada.

Vale lembrar que anteriormente uma suposta linha de viagem para a delegação do São Paulo já havia sido vazada na internet. Agora, as camisas de treino também acabaram sendo veiculadas pela página especializada.

Confira: