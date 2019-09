Pablo vê empate contra o Fla de bom tamanho após troca de técnico

Na primeira partida sem o técnico Cuca, o São Paulo empatou por 0 a 0 contra o Flamengo na noite deste sábado, no Maracanã. Para o centroavante Pablo, o resultado na estreia de Fernando Diniz, alcançado diante do líder do Campeonato Brasileiro, foi positivo para o time tricolor.

Apoiado pelo Maracanã lotado, o Flamengo tratou de pressionar e, durante o segundo tempo, o técnico Jorge Jesus promoveu as entradas dos titulares Gerson, Rafinha e Filipe Luis. Ainda assim, com boas atuações de Volpi, Arboleda e Bruno Alves, o São Paulo conseguiu segurar o empate.

“É um começo de trabalho e acho que o resultado foi satisfatório. A gente queria vencer, obviamente, mas o empate está de bom tamanho”, avaliou Pablo em entrevista ao Premiere ainda na saída do gramado. “A gente também quer jogar dessa forma, queremos ser protagonistas”, afirmou, elogiando o time adversário.

O São Paulo viveu momentos de turbulência nos últimos dias. Com resultados abaixo do esperado, Cuca resolveu pedir demissão. O clube tricolor, então, rapidamente anunciou Fernando Diniz e viu Vagner Mancni deixar o cargo de coordenador técnico de maneira polêmica.

“Aconteceram muitas coisas, troca de treinador. Enfim… É um novo trabalho, um novo ciclo. Enfrentar o Flamengo em qualquer lugar do Brasil é muito difícil, pela qualidade dos jogadores, pela forma que jogam”, declarou Pablo, satisfeito com o empate sem gols.

Com 36 pontos ganhos, o São Paulo dorme na sexta posição do Campeonato Brasileiro. Pela 23ª rodada do torneio nacional, o time agora comandado por Fernando Diniz volta a campo para enfrentar o Fortaleza às 17 horas (de Brasília) de sábado, no Estádio do Pacaembu.