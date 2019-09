Pablo lamenta empate contra CSA: “Só uma equipe quis jogar”

O São Paulo até pressionou, porém não conseguiu derrotar o CSA, no Morumbi, neste domingo. Após o empate por 1 a 1, o centroavante Pablo, que voltou a ser titular após lesão, analisou o jogo e afirmou que o time merecia melhor sorte contra a equipe alagoana.

“Uma pena, ficou bem nítido que só uma equipe quis jogar e propor o jogo. Infelizmente a bola não entrou, mas temos que seguir. O nosso objetivo é brigar pelo título, estar lá em cima. Acho que foi uma infelicidade, tomamos um em uma bobeira”, disse o atacante ao Premier.

Pablo movimentou-se bastante e finalizou diversas vezes ao gol, porém sem levar grande perigo ao gol de Jordi. O centroavante ficou oito rodadas no departamento médico após sofrer lesão no ligamento direito na partida contra o Palmeiras.

Com o resultado, o São Paulo subiu para a quinta colocação, com 32 pontos somados. O time ultrapassou o Corinthians, porém perdeu a oportunidade de encerrar o primeiro turno no G4. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Botafogo, no sábado que vem, às 11h.