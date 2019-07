Pablo festeja retorno contra o Palmeiras: “Tudo dentro do programado”

O atacante Pablo comemorou o fato de estar novamente à disposição do São Paulo. Recuperado de uma cirurgia na região lombar da coluna, o novo camisa 9 tricolor trabalhou intensamente durante a intertemporada para reforçar sua equipe no reinício do Campeonato Brasileiro. E a meta foi atingida. No próximo sábado, contra o Palmeiras, no Morumbi, ele deve ser titular no ataque da equipe comandada por Cuca.

“Coloquei como objetivo lá atrás junto com os médicos que fizeram a cirurgia, com o departamento médico do São Paulo, fisioterapia, um planejamento, e o planejamento era voltar a jogar no jogo contra o Palmeiras. Então, foi tudo dentro do programado. Fiz amistoso me senti bem, confortável, confiante, e isso fez com que eu me sentisse mais confiante a cada dia”, disse Pablo à Spfctv.

Coincidentemente, o último jogo de Pablo como jogador do São Paulo aconteceu contra o Palmeiras. Pela ida da semifinal do Campeonato Paulista, no Morumbi, Tricolor e Verdão empataram em 0 a 0. Daí em diante, o atacante ficou de fora inicialmente por conta de pancadas sofridas nas pernas, entretanto, após exames mais minuciosos, foi constatado um problema em seu sistema nervoso que estava diretamente ligado a um cisto na região lombar da coluna, que foi retirado.

Desde então, Pablo perdeu não só as finais do Paulista, mas também as nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Com a pausa do torneio por pontos corridos para a disputa da Copa América, o atacante pôde se recuperar sem pressa e agora está completamente pronto para voltar a fazer a diferença para o São Paulo.

“Para mim, foi importante demais a recuperação física, o condicionamento físico, estar com o grupo, saber do trabalho do Cuca. Então, foi muito boa a nossa estadia em Cotia. Aproveitei junto com o pessoal da preparação física e departamento médico, eles sempre cuidando de mim, analisando meus treinos. Aproveitei para melhorar, para evoluir. Estou muito feliz com esse período”, comentou Pablo, se referindo à intertemporada realizada no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Já em relação à nova numeração – largou a camisa 12 para vestir a 9 -, Pablo lembrou de um dos mais icônicos atacantes do São Paulo. O ex-jogador do Athletico-PR, inclusive, garantiu ser fã deste velho conhecido do torcedor tricolor.

“Sempre fui fã do Luís Fabiano. Para mim, é motivo de muito orgulho ser camisa 9 do São Paulo. Tenho que representar da melhor maneira possível, e isso é sacrifício, dedicação, vontade lá na frente, e, com certeza, fazer gols. Acho que é isso que esperam de mim e espero corresponder”, concluiu.