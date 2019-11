Organizada do São Paulo protesta contra Diniz, Pato e Dani Alves nas redes sociais

As duas derrotas seguidas em casa, para Fluminense e Athletico-PR, potencializaram o clima ruim entre a torcida e time do São Paulo. No último domingo, torcedores protestaram na frente do portão principal do Morumbi, e nesta segunda-feira a Independente, principal torcida organizada do clube, voltou a se manifestar, através das redes sociais.

Em sua conta oficial no Twitter, a uniformizada publicou imagens em que os rostos de Fernando Diniz, Alexandre Pato e Daniel Alves aparecem em cédulas de Euro.

A imagem do lateral-direito aparece em uma nota que faz alusão ao valor de 1,5 milhão. Já a do atacante, aparece vinculada a uma cédula de 1 milhão. A Independente ainda chama Fernando Diniz de palhaço na publicação que traz a imagem do treinador, que não havia sido cobrado na manifestação do último domingo.

Além de Diniz e dos dois atletas, o presidente Leco foi alvo das publicações. A hashtag “Fora Leco” aparece em todas as montagens do protesto. O dirigente já havia sido hostilizado após a derrota contra o Athletico-PR.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com