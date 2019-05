Números provam: São Paulo caiu na armadilha do Bahia

Confira este e outros vídeos em

Em três jogos contra o Bahia, o São Paulo acumulou um empate, duas derrotas e a eliminação na Copa do Brasil. Na derrota desta quarta-feira em Salvador, a equipe do Morumbi foi novamente previsível e acabou como uma presa fácil para os contra-ataques do adversário.

Segundo as estatísticas da SportRadar, o São Paulo teve maior posse de bola, com 62% do domínio. Mas parou na limitação de criação da equipe, finalizando menos que o rival de Salvador.

Ainda por cima, o São Paulo não consegue assustar seus adversários. Dos oito arremates a gol, o time paulista acertou apenas um na direção da meta do goleiro Douglas. Já o Bahia, finalizou mais (11 vezes) e acertou a maioria de suas tentativas no gol do rival (foram seis corretas).

O Bahia encerrou o confronto das oitavas de final da Copa do Brasil com vantagem de 2 a 0 no placar agregado. Na ida, venceu no Morumbi por contagem mínima e repetiu o placar no jogo da Fonte Nova.