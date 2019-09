No CT do Fluminense, São Paulo finaliza preparação para enfrentar o Botafogo

O São Paulo teve uma casa diferente nesta sexta-feira. No CT do Fluminense, o elenco realizou o último treinamento antes de enfrentar o Botafogo, neste sábado, às 11h, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores relacionados para o jogo foram a campo.

O principal desfalque do Tricolor para a partida deste sábado é Alexandre Pato, que sofreu um estiramento muscular na coxa direito. Cuca deve escalar uma equipe com um meio-campo mais preenchido, com a volta de Daniel Alves para o setor. No último jogo, o camisa 10 atuou como lateral-direito. Também existe a possibilidade da entrada de Luan no lugar de Liziero, reforçando a marcação.

Na primeira parte da atividade desta sexta-feira, os jogadores realizaram um trabalho físico em um circuito montado pelo preparador Pedro Campos. Na sequência, Cuca comandou um treino tático em campo reduzido, ajustando os últimos detalhes da escalação que entrará em campo para enfrentar o Botafogo.

Por fim, os jogadores praticaram cobranças de faltas frontais. A última vez que o São Paulo marcou um gol de falta foi em maio de 2018, com Nenê, na vitória sobre o América-MG, fora de casa, pelo Brasileirão.

Após as atividades, os jogadores e comissão técnica reencontraram o veterano meia e Paulo Henrique Ganso, que vestem a camisa do Fluminense. Há duas semanas, o Tricolor Carioca havia utilizado o CT da Barra Funda, preparando-se para o confronto com o Palmeiras.

Com o treino fechado, a escalação não foi divulgada à imprensa. No entanto, o provável time titular tem: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Luan (Liziero), Tchê Tchê, Daniel Alves; Antony, Everton e Pablo.

No momento, o São Paulo está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos somados. Depois de emplacar uma sequência de cinco vitórias, o Tricolor teve uma queda considerável de desempenho e está a quatro jogos sem vencer.