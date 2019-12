No ano do pior ataque da história do São Paulo, Reinaldo se destaca ofensivamente

Em uma temporada de fraco desempenho ofensivo do São Paulo, com média inferior a um gol por partida, um defensor chamou a atenção no ataque tricolor. Em 2019, o lateral-esquerdo Reinaldo se destacou pelo número de gols marcados e foi um dos principais goleadores da equipe são-paulina.

Durante o ano, o camisa 6 balançou as redes em seis oportunidades e foi o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, ao lado de Vitor Bueno e Antony. O centroavante Pablo liderou o elenco tricolor no quesito, com sete tentos. No Campeonato Brasileiro, o lateral marcou cinco vezes e só ficou atrás de Vitor Bueno entre os jogadores são-paulinos.

A temporada de 2019 foi a segunda melhor de Reinaldo em relação ao número de gols marcados. Pela Chapecoense, em 2017, o jogador de 30 anos foi às redes nove vezes. No ano anterior, ele registrou quatro tentos com a camisa da Ponte Preta.

Titular absoluto e líder dentro do elenco, ‘Kingnaldo’, como é conhecido carinhosamente pelo torcedor, chegou a dividir a braçadeira de capitão do São Paulo com Hernanes e Daniel Alves. Em outubro, o camisa 6 teve o seu vínculo com o Tricolor Paulista renovado até 2021, com opção de extensão por mais uma temporada.