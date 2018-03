Nenê vê rival “tirar foco” de revés e prevê clima “quente” na arena

Nenê foi um dos alvos de reclamações por parte do Corinthians após o Majestoso do último domingo, no Morumbi, válido pela primeira semifinal do Campeonato Paulista. O lado rival acusou o meia de provocação ao comemorar o seu gol diante do banco de reservas alvinegro. Nesta segunda-feira, o camisa 7 do São Paulo afirmou que o adversário criou a polêmica para desviar o foco da derrota.

“Estão tentando tirar um pouco o foco do jogo de ontem. Mas isso faz parte. O que aconteceu ontem já foi conversado, não houve falta de respeito de nenhuma parte. Na minha comemoração, até olhei para ele (Fábio Carille), mas não disse nada, não tive intenção de incentivar algo ruim nesse aspecto”, argumentou Nenê, em entrevista coletiva, no CT da Barra Funda.

O atleta foi na mesma linha do diretor-executivo de futebol Raí, que mais cedo acusou Carille de tentar criar um “clima tenso” para o confronto da volta. Diante das polêmicas, Nenê admitiu que espera encontrar um clima hostil no estádio de Itaquera, na quarta-feira. “Não digo pesado, mas quente. Todo clássico é assim. É normal, pressão sempre vai ter, como foi aqui no nosso estádio”, previu, pedindo para o Tricolor se concentrar apenas no duelo dentro das quatro linhas.

“Tem que estar bem focado mentalmente, pensar só no que devemos fazer dentro de campo, esquecer as coisas além disso, focar em jogar futebol e conquistar a vaga na final, que é o nosso grande objetivo”, ressaltou o jogador, que continuou a sua receita para o duelo de volta.

“Temos de manter nossa postura da mesma maneira como nós entramos no jogo de ontem. Sabemos o quão difícil é, mas vai definir nos detalhes. Temos de estar focados o tempo, lutar do primeiro ao último minuto para conquistarmos a classificação”, reiterou.

Com o triunfo por 1 a 0, o São Paulo joga por um empate para avançar à final do Paulistão. Já o Corinthians precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar de forma direta – sem os pênaltis. O confronto está marcado para esta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na arena alvinegra.

