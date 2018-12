Nenê se nega a falar sobre o São Paulo em jogo festivo de Falcão

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Uma das estrelas do São Paulo, Nenê se recusou a falar sobre questões que envolvem o clube neste domingo, antes do jogo festivo de Falcão, que recentemente se aposentou do futsal. O meia, que chegou a topar dar entrevistas antes de entrar no vestiário do estádio em Sorocaba, deixou a conversa com os jornalistas quando o assunto passou a ser o Tricolor.

Ao ser questionado sobre André Jardine, efetivado como treinador do São Paulo e o responsável por conduzir o time ao caminho dos títulos na próxima temporada, Nenê se esquivou, alegando que não gostaria de falar sobre nada que não se referisse ao evento protagonizado por Falcão.

Além de Nenê, diversos jogadores e ex-jogadores também participam do jogo festivo do craque de futsal. Todos eles atenderam à imprensa neste domingo e comentaram sobre os mais variados assuntos.

Neste final de ano, Nenê teve seu nome ligado à demissão de Diego Aguirre, fato que não lhe agradou. O meia, que chegou a fazer questão de demonstrar sua insatisfação ao ser substituído em algumas oportunidades, se tornou um dos alvos preferidos da torcida tricolor, cada vez mais impaciente com a seca de conquistas do clube, que já dura seis anos.

De férias, Nenê terá a chance de fazer as pazes com os torcedores são-paulinos a partir do dia 3 de janeiro, quando o elenco se reapresenta no CCT da Barra Funda para o início da pré-temporada. No dia seguinte, a delegação embarca para os EUA, onde disputará a Copa Flórida contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e o Ajax, da Holanda.