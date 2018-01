Nenê se desliga do Vasco e fica livre para assinar com o São Paulo

Nenê deve ser anunciado como reforço do São Paulo a qualquer momento. Nessa sexta-feira, o meia de 36 anos chegou a um acordo com o Vasco da Gama para deixar o clube. Com o Tricolor do Morumbi, os termos do contrato já estavam acertados a pelo menos uma semana. Com isso, é apenas uma questão de tempo para que tudo seja formalizado e concretizado.

O próprio Nenê já se despediu nas redes sociais dos torcedores do Vasco, ressaltando o carinho pela instituição de São Januário. “O amor e o respeito que obtive de vocês torcedores, companheiros e funcionários durante esse tempo, até em momentos difíceis jamais esquecerei. Essa história é nossa e nunca sairá do meu coração”, descreveu em uma de suas redes sociais. “Eu agradeço a direção (do Vasco) por entender a situação,e permitir viver um novo desafio na minha vida”, emendou.

Nenê tinha a receber cerca de R$ 1,5 milhão em salários atrasados do clube carioca. Para agilizar o desfecho, o jogador abrir mão de parte dessa quantia, o que foi visto com bons olhos pela diretoria cruz-maltina.

Na outra ponta, Nenê também facilitou a vida do São Paulo ao aceitar receber o salário proposto, cerca de R$ 250 mil mensais, por um vínculo de dois anos, com vencimento no fim de 2019.

Nessa sexta-feira, Anderson Martins, zagueiro que também deixou o Vasco nessa janela de transferências por causa de salários atrasados para acertar com o São Paulo, chegou a falar com otimismo sobre a chance de voltar a jogar ao lado de Nenê.

“Temos contato, sim. Jogamos há pouco tempo juntos. Mas quem vai tomar a decisão é a diretoria do São Paulo e os representantes do Nenê. É um grande jogador e já provou isso”, ressaltou o zagueiro.

Antes de Nenê e Anderson Martins, o São Paulo contratou o goleiro Jean e o atacante Diego Souza. Apesar da idade avançada, Nenê fez 49 jogos em 2017 e marcou 11 gols. Com a instabilidade de Cueva e a saída de Hernanes, a chegada do meia será muito útil para as pretensões de Dorival Júnior.