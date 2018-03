Nenê aprova esquema de Aguirre e celebra crescimento no São Paulo

O meia Nenê está contente com o esquema implantado pelo técnico Diego Aguirre no São Paulo. De acordo com o camisa 7, o meio-campo com três volantes lhe dá mais liberdade de chegar ao ataque, como ocorrera no clássico contra o Corinthians, no último domingo, no Morumbi, em que aproveitou rebote do goleiro Cássio para marcar o gol da vitória por 1 a 0.

“Continuei tendo bastante liberdade, até mais do que antes. Eu, Tréllez e Marquinhos (Marcos Guilherme) podemos trocar de posições. Essa liberdade foi bastante aproveitada, mas não fugiu muito das nossas características”, avaliou Nenê, reconhecendo ter feito um gol típico de camisa 9.

“Sim, tive o faro de centroavante. Sempre falo que nunca sobra uma dessa, mas, graças a Deus, tive essa felicidade de poder estar ali naquele momento, acompanhar a jogada e fazer o gol”, lembrou.

Pivô de polêmica durante o Majestoso, Nenê disse não temer um eventual clima hostil contra si na próxima quarta-feira, no estádio de Itaquera. Após se desentender com o técnico Fábio Carille durante o clássico, o meia comemorou o seu gol em frente ao banco de reservas alvinegro, o que gerou a revolta dos corintianos.

“Não me sinto pressionado, é coisa do jogo, faz parte. Não quero pensar muito”, avisou o jogador, que virou um dos artilheiros da equipe na temporada com três gols marcados. “Estou muito feliz de poder crescer num momento tão importante para o clube, mostrar meu futebol”, celebrou Nenê, que prosseguiu.

“Vinha jogando em uma posição diferente, faz parte deste começo de transição. Estou tendo uma sequência boa e, graças a Deus, estou ajudando o time na hora certa”, acrescentou.

Com a vitória no duelo de ida, o São Paulo joga pelo empate na partida de volta para avançar à final do Paulistão. Para tal feito ser obtido, o Tricolor precisa entrar em campo concentrado, recomendou o veterano de 36 anos.

“É uma vantagem não muito grande, não tem nada feito. É como se tivéssemos indo para o segundo tempo. Não podemos deixar que eles pressionem a gente. Acredito que o Aguirre continue da mesma forma nesse jogo. É importante não tomar gol, depois podemos tentar fazer um e encaminhar a classificação. A chave é estarmos focados e não deixarmos eles crescerem no jogo”, finalizou.

