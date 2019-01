Na mira de uruguaios, Carneiro se recupera e pode estrear em 2019

Na mira de gigantes do futebol uruguaio, Gonzalo Carneiro pode estrear em 2019 no próximo sábado. Às 19h30 (de Brasília), o São Paulo recebe o Mirassol no estádio do Pacaembu, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

De acordo com a imprensa uruguaia, o atacante foi alvo recentemente de sondagens de Nacional e Peñarol, os dois maiores clubes de seu país de origem. No entanto, o São Paulo nega ter recebido propostas oficiais e não tem interesse em negociar seu jogador.

Há motivos razoáveis para o clube do Morumbi segurar o uruguaio, já que emprestou o colombiano Santiago Tréllez ao Internacional. Além de Carneiro, só Pablo e Diego Souza são opções de centroavante para o técnico André Jardine.

Como Diego Souza é dúvida para a estreia no Paulistão por causa de dores na panturrilha esquerda, Carneiro tem grandes chances de ser relacionado e iniciar entre os reservas, sendo opção para o segundo tempo.

Outro fator que pesa a favor de uma possível estreia do uruguaio é o fato de ele ter se recuperado das dores musculares que o tiraram dos duelos com Eintracht Frankfurt-ALE e Ajax-HOL pela Copa Flórida, nos Estados Unidos. Na última quarta-feira, inclusive, ele voltou a treinar normalmente com o grupo, no CT da Barra Funda.

Comprado do Defensor-URU por R$ 2,6 milhões no ano passado, Gonzalo Carneiro contabiliza 15 jogos e apenas um gol marcado com a camisa do São Paulo. Seu contrato é válido até março de 2021.

Além de Diego Souza, o equatoriano Joao Rojas está sob os cuidados do departamento médico tricolor. O meia-atacante se recupera de uma cirurgia feita em novembro para reconstrução dos ligamentos do tendão patelar do joelho direito e deve voltar a ficar à disposição somente depois do Estadual.