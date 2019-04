Morumbi terá treino aberto do São Paulo na véspera do Choque-Rei

O São Paulo irá encerrar sua preparação para o decisivo duelo com o Palmeiras em treino aberto ao público, no Morumbi, às 10 horas (de Brasília), no próximo sábado, véspera do jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista.

A ideia do clube é encher o estádio e dar um incentivo a mais aos atletas antes da decisão, marcada para as 16 horas de domingo, no Allianz Parque.

Com o empate por 0 a 0 no último sábado, no Morumbi, quem vencer no tempo normal avança à final. Em caso de nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis. Na outra semifinal, o Corinthians abriu vantagem sobre o Santos ao vencer o duelo de ida por 2 a 1, em Itaquera.

A partida também marcará a estreia de Cuca pelo São Paulo. O técnico antecipou sua chegada e comandou nesta segunda-feira seu primeiro treino à frente da equipe. A atividade contou com a presença de Alexandre Pato, que trabalhou pela primeira vez com o grupo.