Milton Cruz aprova atuação do São Paulo e revela maior desafio para Dorival em retorno

Comandante interino do São Paulo na derrota para o Fluminense na noite deste sábado, Milton Cruz exaltou a contratação de Dorival Júnior como técnico do clube. Ele destacou que o treinador terá trabalho para recuperar a confiança do elenco e demonstrou confiança em uma melhora da equipe nas próximas partidas.

"Dorival é um amigo nosso, conhece o plantel, então acho que o maior trabalho vai ser recuperar a confiança dos jogadores e ele é bom nisso. Vamos apoiá-lo como apoiamos outros sempre", disse.

"Ele tem tudo para fazer o time render mais. Ainda estamos na zona da Libertadores e vamos torcer para nos mantermos para que o Dorival tenha mais tranquilidade para trabalhar. Acredito muito na capacidade dele de convencimento, de organizar o time. Acho que foi uma contratação muito certa", acrescentou.

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Milton Cruz também comentou o que pensou para enfrentar o Fluminense e viu a atuação do São Paulo como positiva. Ele ainda citou que, se não fossem as falhas nos gols, poderiam ter saido vitoriosos do Maracanã.

"Desde que o Roger saiu e o Rafinha me comunicou que assumiria, comecei a pensar no melhor encaixe para enfrentar o Fluminense. As jogadas deles são todas pelo lado, e, então, fiz duas linhas de quatro. Acho que fizemos um bom jogo, pelos desfalques que tivemos. Os jogadores se entregaram, foi uma pena as desatenções nos gols, mas isso faz parte", declarou

"Se não fossem as falhas que tivemos, talvez ganharíamos. Mas o futebol é assim, às vezes você cria e não consegue o gol. Eles, em duas falhas nossas, marcaram. O time foi melhor no segundo tempo, mais corajoso e mais agressivo", completou.

Sobre a opção por Wendell e Enzo Díaz atuando juntos, Milton citou que tinha a intenção de impedir os ataques dos cariocas pelas laterais do campo, mesmo colocando Wendell em uma função inédita para o lateral.

"Pensei principalmente em marcar os lados do campo. Conversei com Wendell se ele já havia feito essa função e ele disse que não, mas que poderia contar com ele. Poderia ter colocado o Ferreirinha, mas como o Enzo tem um poder de marcação maior, optei por dobrar o lado esquerdo", finalizou.

Situação na tabela

Com a derrota, o São Paulo permanece na quarta colocação do Brasileiro com 24 pontos, mas pode perder posições até o final da rodada. Além disso, o Tricolor soma um jejum de seis partidas sem vitórias, contando jogos por todas as competições. O recorte incluiu a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, que resultou na demissão de Roger Machado.

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