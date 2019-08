Messi e Suárez deixam recado em apresentação de Dani Alves no São Paulo

Daniel Alves foi apresentado à torcida do São Paulo, nesta terça-feira, com o Morumbi lotado. Ao lado de ídolos do clube, como Kaká, Luís Fabiano, Lugano, superintendente de relações institucionais, e Raí, executivo de futebol, o novo reforço Tricolor recebeu mensagens de ex-companheiros de Barcelona. Nos telões do estádio, Suárez e Messi desejaram sorte ao lateral-direito nesta nova etapa.

“Dani, em primeiro lugar gostaria de te desejar muito sucesso nessa sua nova etapa no grande São Paulo. Que você vá bem e que cumpra com seus objetivos. Com seus desejos que são sempre de ser um ganhador. Creio que é mais uma etapa da sua linda carreira esportiva. Esperamos que você cumpra com a mesma vontade que teve na nossa equipe (o Barcelona). Te desejo o melhor nessa nova etapa”, disse o uruguaio.

Já Messi foi mais breve, mas também desejou sorte a Daniel Alves, que vestirá a camisa 10 do Tricolor.

“Queria te mandar um grande abraço. Te desejar o melhor nessa sua nova etapa da carreira. Que você desfrute a volta ao seu país. Poder jogar aí depois de tanto tempo fora. Bom, te desejo muita sorte”, falou o argentino.

Além dos craques estrangeiros, Daniel Alves recebeu recados de jogadores identificados com o São Paulo. Os ex-tricolores Casemiro e Miranda deram as boas-vindas ao novo reforço do clube, e Cristiane, atleta do time feminino, também deixou as suas palavras para o lateral.

Quem também falou foi o agora companheiro de clube, Juanfran, outro reforço de peso do Time do Morumbi. O espanhol foi mais um que apareceu nos telões do Morumbi deixando o seu recado.

“É uma honra poder fazer esse vídeo no dia de sua apresentação. Tenho certeza que com a sua ajuda vamos conquistar muitas vitórias e toda a família tricolor ficará orgulhosa de nós. Vamos São Paulo!”, disse o espanhol.

