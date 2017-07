Maicosuel é liberado pelo DM do São Paulo e pode voltar contra o Vasco

O São Paulo pode ganhar um reforço para o jogo contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Maicosuel, que foi liberado pelo departamento médico do clube nesta semana, após mais de um mês realizando trabalhos de reequilíbrio muscular.

O meia-atacante fará o aquecimento junto com o grupo antes do treino da próxima segunda-feira, um dia depois de a equipe ter enfrentado a Chapecoense, em Santa Catarina.

Se o preparador físico Celso Rezende entender que ele está apto a treinar com bola, o atleta ficará à disposição do técnico Dorival Júnior para o confronto com os cariocas, na quarta.

Com 31 anos de idade, Maicosuel não joga desde o dia 8 de junho, quando estreou com a camisa tricolor na partida contra o Vitória, da qual saiu no intervalo por dores no púbis. Desde então, vem realizando trabalhos de reequilíbrio muscular intercalados entre o Reffis e o gramado.

Na última quarta-feira, ele apareceu no campo fazendo uma atividade física leve com bola, sob a supervisão da fisioterapia do clube. Nesta sexta, porém, o meia-atacante trabalhou nas dependências internas do CCT da Barra Funda. Contratado junto ao Atlético-MG por R$ 3,6 milhões, Maicosuel assinou contrato com o São Paulo por três temporadas.