Lugano xinga Dewson Freitas e o árbitro relata ofensa na súmula

No último domingo, no Morumbi, o São Paulo ficou no empate pelo placar de 1 a 1 com o Fluminense, em partida válida pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, contudo, poderia ter sido melhor para os paulistas, pois Diego Souza foi expulso aos 33 minutos do primeiro tempo, fato que desagradou Diego Lugano.

Na súmula da partida divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o árbitro da partida, Dewson Freitas da Silva, relatou que o superintentendente de relações institucionais do São Paulo o xingou durante o intervalo da partida, no túnel para os vestiários. De acordo com o juiz, Lugano desferiu as seguintes palavras:

“P… que pariu, você é um irresponsável, vai se f…., e pode anotar que eu sou o Diego Lugano”, disse.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, ao proteger a bola, Diego Souza acabou dando uma cotovelada em Léo, e o árbitro entendeu o lance como agressão, imediatamente aplicando o cartão vermelho ao camisa 9 do Tricolor Paulista. Por considerar a decisão injusta, o São Paulo promete fazer uma reclamação formal à CBF.