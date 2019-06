Lugano critica VAR após gol polêmico contra o São Paulo

No empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e São Paulo na última quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o árbitro de vídeo foi novamente protagonista de polêmica. No gol do Galo, que abriu o placar no Estádio Independência no final do primeiro tempo, a arbitragem reverteu a marcação de um impedimento após consulta ao VAR.

Depois da partida, Diego Lugano, superintendente de relações institucionais e ídolo do clube, manifestou seu descontentamento com o VAR em suas redes sociais. “O time lutou e foi atrás do empate depois da intervenção do VAR, que novamente trouxe mais dúvidas do que certezas”, disse o uruguaio em seu Twitter.

O ex-zagueiro também comentou sobre a pausa para a Copa América. “A parada para a Copa América chega em bom momento. Muita autocrítica, trabalho e rebeldia para melhorar em nosso retorno”, finalizou o campeão mundial pelo Tricolor.

No lance que gerou o primeiro gol do jogo, marcado por Alerrandro, o atacante estava em posição irregular, mas um toque de Toró, acusado pelo árbitro de vídeo, invalidou a condição de impedimento e confirmou o tento do time mandante.

Depois do empate em Belo Horizonte, o São Paulo chega à Copa América na nona posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos somados em nove jogos. O próximo compromisso do Tricolor no Brasileirão será contra o Palmeiras, no Morumbi.

