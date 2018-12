Lugano analisa rival e vê urgência por “melhor versão” do São Paulo

Em sorteio realizado na noite da última segunda-feira, em Luque, no Paraguai, o São Paulo viu seu caminho se cruzar com o do Talleres, da Argentina, na segunda fase eliminatória da Copa Libertadores de 2019.

Presente na cerimônia, realizada na sede da Conmebol, o superintendente de relações institucionais do Tricolor, Diego Lugano, projetou os embates a serem disputados já em fevereiro, apenas um mês após o início da pré-temporada. O Morumbi, aliás, será o palco da segunda partida.

“O Talleres é um rival que tem a mesma aspiração que o São Paulo, que vem forte, tem sua tradição dentro da Argentina. As expectativas aumentaram porque a Libertadores começa forte, o ano vai começar difícil, e a gente vai ter de encontrar a melhor opção de time em apenas um mês para estar à altura da competição”, avaliou o uruguaio, em entrevista ao Sportv.

Passando pelo Talleres, o São Paulo enfrentará na terceira fase eliminatória o vencedor do duelo entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Palestino, do Chile. Caso supere o rival, o time dirigido por André Jardine integrará o Grupo A, ao lado do atual campeão River Plate, além de Internacional e Alianza Lima, do Peru.

“A sequência do São Paulo é a mais difícil, tanto na pré-Libertadores quanto na fase de grupos. Mas, com certeza, na Argentina e na Colômbia, quando saiu a bolinha do São Paulo, eles também ficaram muito preocupados. Eles devem estar se lamentando agora”, supôs Lugano.

O dirigente são-paulino, no entanto, lembrou que o clube terá de acelerar o planejamento para 2019. Jardine, por exemplo, terá apenas a Copa Flórida, nos Estados Unidos, e os primeiros jogos do Campeonato Paulista, em janeiro, como preparação para a pré-Libertadores.

“O que muda é a urgência de encontrar a melhor versão do time em apenas um mês. A pré-temporada tem que ser muito focada nessa primeira final. O time vai ter que chegar a esse primeiro jogo com rodagem, com bons níveis físicos, com minutos de jogo, coisa que não é fácil no começo da temporada”, concluiu.