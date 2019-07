Luciano, Raniel e Dinneno são os favoritos para o ataque do São Paulo

Luciano, do Fluminense, Raniel, do Cruzeiro, e Juan Dinneno, do Deportivo Cali, são os atacantes favoritos da diretoria do São Paulo. Ainda à procura de um camisa 9 para o técnico Cuca, a alta cúpula tricolor trabalha em diferentes frentes, porém, ainda não possui qualquer definição sobre quem desembarcará no Morumbi.

Emprestado pelo Leganés, da Espanha, ao Fluminense, Luciano já disputou seis jogos com o clube no Brasileirão e justamente por isso não vem atuando, uma vez que com os sete jogos disputados ele não pode se transferir para qualquer outro time do cenário nacional. Artilheiro do Tricolor carioca, com 15 gols, ele também é alvo do Atlético-MG e Grêmio.

O mesmo serve para Raniel. O jovem de apenas 23 anos é visto como promissor pela diretoria do São Paulo e, sem muito espaço no Cruzeiro por conta da titularidade de Fred, pode acertar com o clube do Morumbi. Como se trata de um atleta que atua no Brasil, Raí e companhia não precisam se preocupar em relação ao fechamento da janela de transferências.

Já em relação ao argentino Juan Dinneno a situação é um pouco diferente. O jogador, que está de férias, pertencia ao Racing, da Argentina, mas estava emprestado ao Deportivo Cali, que optou por exercer a preferência de compra e, caso o repasse ao São Paulo, cobrará um valor muito acima daquele que desembolsou ao time de Avellaneda.

Embora também observe outros nomes no mercado, o São Paulo está mais próximo desses três jogadores. Apenas um será contratado, uma vez que Cuca já conta com Pablo, outro atleta que pode atuar como centroavante, mas com características diferentes aos olhos do técnico tricolor.

