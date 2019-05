Luan não viaja e será desfalque do São Paulo contra o Bahia

Luan será desfalque no São Paulo contra o Bahia. Apesar de ter treinado normalmente na última segunda, o volante não viajou junto com os jogadores para a partida desta quarta-feira pela volta das oitavas da Copa do Brasil. Como o Tricolor não divulga mais a lista de relacionados, a ausência do jogador só foi confirmada antes do plantel embarcar para Salvador.

Na última semana, o atleta de apenas 20 anos sofreu uma pancada no tornozelo direito e não ficou no banco de reservas contra o Corinthians, pelo Brasileirão. A última partida de Luan foi justamente na derrota por 1 a 0 para o Bahia pela competição mata-mata, quando foi titular.

O São Paulo precisa reverter o revés da semana passada para seguir na Copa do Brasil. O jogo será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Para seguir sem pênaltis, o clube paulista precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença.