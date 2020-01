Líder tricolor, Bruno Alves completará 100 jogos pelo São Paulo: “É um grande sonho”

O zagueiro Bruno Alves está muito próximo de completar 100 jogos com a camisa do São Paulo. Um dos pilares da defesa da equipe, o jogador atingirá a marca no duelo contra o Água Santa, nesta quarta-feira, às 21h30 no Morumbi, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O camisa 3 do Tricolor revelou a emoção do feito em entrevista coletiva nesta terça-feira.

“Eu estava falando antes de vir para a coletiva, no Figueirense fiquei nove anos com contrato assinado, demorei mais de cinco, seis anos para fazer 100 jogos. No São Paulo atingi essa marca em dois anos e meio. É muito gratificante você ver a evolução do seu trabalho. Fico feliz, não escondo de ninguém que estar aqui no São Paulo é um grande sonho para mim. É um motivo de orgulho para mim e para a minha família. Que venham mais e mais jogos com a camisa do São Paulo”, disse.

Um dos líderes do time do Morumbi, Bruno também contou qual o momento mais especial que viveu dentro do clube.

“O Juca (assessor de imprensado clube) me disse em 2017 que quem está no São Paulo vive um sonho diferente a cada dia. É uma realização imensa para mim e minha família estar aqui. O jogo mais especial com a camisa do São Paulo foi no dia do meu aniversário, contra o Paraná, quando pude fazer o gol da vitória. Então aquele dia brinco que foi o pacote completo”, afirmou.

Por fim, o jogador também comentou no seu papel de líder no elenco são-paulino.

“Acho que isso vai se criando dentro do elenco, em agosto vai fazer três anos que estou no São Paulo, então é uma liderança boa que procuro administrar da melhor maneira possível para ajudar o elenco durante o ano”, concluiu.

