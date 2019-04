Leco nega má gestão no São Paulo e pede fim das críticas

Com uma gestão contestada e alvo de muitas críticas recentes por parte da torcida, o presidente Leco acredita que vem fazendo um bom trabalho no São Paulo. O problema, segundo o mandatário, é que o futebol não estava caminhando bem.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira na sede da Federação Paulista de Futebol, Leco garantiu que a gestão vem sendo proveitosa, e ainda celebrou a evolução da equipe dentro de campo.

“O futebol determina uma avaliação da gestão que é aquela que ele estando bem, a gestão está bem. Confesso e tenho e audácia de dizer que a gestão não teve problema até aqui. Pelo contrário. É uma gestão proveitosa e só faltava o futebol. E o futebol vem alcançando uma marca, vem subindo degraus e credencia o São Paulo pra estar aqui nesse momento”, disse.

Por fim, o presidente são-paulino pediu o fim das críticas, uma vez que nos últimos jogos, a equipe vem correspondendo dentro de campo.

“O São Paulo vai definir a final com outro gigante do futebol paulista, e vamos em busca de um título que é um sonho da nossa torcida, porque já não conquistamos há algum tempo. Então espero que a gestão pare de ser criticada, porque não é justo que isso ocorra”, completou.

São Paulo e Corinthians realizam a primeira partida da final do Campeonato Paulista neste domingo, 14/04, às 16h (de Brasília), no Estádio do Morumbi. A volta acontece no dia 21/04, também às 16h, na Arena de Itaquera.

