Julio Casares diz que contratação de Ceni como treinador do São Paulo foi “precipitada”

A passagem de Rogério Ceni como técnico do São Paulo ainda divide opiniões. Neste domingo, o conselheiro do Tricolor Julio Casares participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, e comentou o assunto, afirmando que a contratação do ídolo foi prematura.

“Houve uma dupla precipitação: do Rogério em iniciar a carreira (no São Paulo) e do São Paulo em contratar o Rogério naquele momento. Ele poderia ter feito um caminho como ele está fazendo agora no Fortaleza, como o Muricy fez sendo auxiliar do Telê. É um grande ídolo, um cara que entende de futebol, que tem um futuro promissor, é são-paulino, mas naquele momento era uma pressão muito grande”, declarou.

No entanto, Julio Casares, que é possível candidato à presidência do São Paulo, deixou as portas abertas para um futuro retorno do ex-goleiro na função de treinador.

“Um clube que tem necessidade financeira e de ganhar títulos não é uma equação fácil. Todo mundo vai ser cobrado, pode até ser um ídolo. Então, naquele momento acho que foi prematuro para as duas partes. Mas ele é um cara que está fazendo um bom trabalho, está indo bem e, quem sabe, pode até voltar um dia”, completou.

Rogério Ceni comandou o São Paulo entre os meses de janeiro a julho de 2017, tendo o Tricolor Paulista como seu primeiro clube após a aposentadoria dos gramados. O goleiro-artilheiro foi demitido devido às eliminações no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, além dos maus resultados no Campeonato Brasileiro.