Jucilei volta a treinar no São Paulo e deve ser reintegrado ao grupo

O volante Jucilei se prepara para voltar aos treinos com a camisa do São Paulo no CT da Barra Funda. Após período afastado do grupo desde a parada para a Copa América, o experiente meio-campista voltará a treinar nesta terça-feira, na expectativa de ser reintegrado ao restante do elenco.

O camisa 8 do Tricolor passará por uma readequação física no primeiro momento, trabalhando em horários alternados e ainda distante do grupo. O prognóstico é que o volante fique disponível fisicamente e volte a trabalhar com o grupo de Fernando Diniz.

Jucilei foi o único dos três afastados pelo São Paulo em junho que ainda não foi negociado. O meio-campista Nenê foi emprestado para o Fluminense, enquanto o lateral Bruno Peres foi para o Sport. Pouco aproveitado, o volante Willian Farias também assinou contrato de empréstimo com o clube pernambucano.

Reforço do clube do Morumbi em 2017, Jucilei soma 102 jogos com a camisa do São Paulo, com um gol marcado. A última vez que o volante de 31 anos entrou em campo foi ainda em abril, na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.