Jucilei interessa ao Vasco; salário alto pode ser entrave no negócio

O Vasco fez uma consulta ao São Paulo para contratação de Jucilei. O clube carioca tem interesse em contar com o volante de 31 anos, mas o salário do jogador é considerado um entrave na negociação. A procura foi inicialmente veiculada pelos canais ESPN.

O volante tem contrato até o fim de 2021 com o Tricolor e não vem sendo utilizado por Fernando Diniz. A Gazeta Esportiva apurou que após a consulta do Cruz-Maltino, o negócio ainda não caminhou.

Jucilei ainda não foi inscrito pelo São Paulo no Campeonato Paulista, e acabou de fora do grupo relacionado para a vitória da última quarta-feira, sobre o Água Santa no Morumbi.

O volante também perdeu a camisa 8, numeração que usava desde que chegou ao Tricolor no início de 2017, e que agora está com Tchê Tchê. Jucilei não entra em campo desde 16 de novembro, pela 33ª rodada do Brasileiro.

Retrospecto

O volante chegou ao São Paulo por empréstimo junto ao Shandong Luneng no início de 2017. Ao fim da temporada, o clube do Morumbi contratou o volante em definitivo, por contrato de quatro temporadas. Após altos e baixos em 2018, o jogador foi pouco utilizado em 2019, sendo afastado entre junho e outubro.

Com Fernando Diniz no comando, Jucilei foi reintegrado e ganhou algumas chances, entrando em campo quatro vezes pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, o volante soma 106 jogos pelo clube, com um gol marcado.