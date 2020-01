Jucilei é liberado para viajar e encaminha saída do São Paulo

Jucilei está próximo de sair do São Paulo. Nesta quinta-feira, o volante não treinou com o restante do grupo comandado por Fernando Diniz, e partiu para o Rio de Janeiro para negociar com o Vasco. O clube carioca se interessa pelo jogador de 31 anos, mas ainda estuda a questão salarial.

Fora do grupo relacionado para a estreia do Tricolor no Campeonato Paulista, na última quarta-feira contra o Água Santa, Jucilei não foi inscrito pelo São Paulo na competição. O volante tem contrato até o fim de 2021.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Jucilei também perdeu a camisa 8, numeração que usava desde que chegou ao Tricolor no início de 2017, e que agora está com Tchê Tchê. O jogador não entra em campo desde 16 de novembro, pela 33ª rodada do Brasileiro.