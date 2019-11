Jucilei desabafa após voltar ao São Paulo: “Fui afastado injustamente”

Jucilei concedeu entrevista nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, após ser titular do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense, fora de casa. O volante, que ganhou uma nova oportunidade no clube após a chegada de Fernando Diniz, vinha treinando afastado e teve de recorrer a um personal para manter a forma física fora do Tricolor, estratégia que deu certo, já que o camisa 8 saiu de campo bastante elogiado no último sábado.

“Contrato é sempre feito para ser cumprido. Estou aqui há dois anos, tenho mais dois anos e espero cumprir. Não vou citar culpados. Eu sei de uma coisa: fui afastado injustamente pelo fato de não ser um cara baladeiro, que chega atrasado. Geralmente você faz uma cagada dentro do clube e é afastado. Mas, esse não foi meu caso. É outra ficha agora, página virada. Estou muito feliz pela recepção dos jogadores, da diretoria, de todos, desde a portaria até o presidente. Estou muito feliz”, disse Jucilei.

A última partida que o volante havia disputado foi o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, em Itaquera. De lá para cá, foram mais de seis meses sem receber uma oportunidade sequer, sendo liberado pelo técnico Cuca para buscar um novo clube. Mas, com a contratação de Fernando Diniz, Jucilei renasceu das cinzas e suas características parecem agradar bastante o novo treinador, que chegou a dizer após a vitória sobre a Chapecoense que não fez mais que sua obrigação ao ser questionado sobre a escalação do atleta.

“Não entendo como reviravolta, entendo como propósito de Deus na minha vida. Passei por um momento muito difícil aqui no São Paulo, fiquei três meses fora do meu ambiente de trabalho, estava com bastante saudade. Nessa volta eu acredito que seja propósito, as vezes não entendemos os propósitos da nossa vida, mas eu entendo, sei que Deus tem o melhor para mim, graças a Deus estou de volta, tendo uma nova oportunidade e disposto a agarrá-la”, prosseguiu.

Contra o Fluminense, nesta quinta-feira, no Morumbi, Jucilei pode reencontrar a torcida são-paulina, que tanto o criticou, agora com um novo status. Depois de atuar cerca de 70 minutos contra a Chape, o volante pode seguir como titular da equipe, agora com um pouco mais de ritmo de jogo, embora isso não tenha faltado para ele no último sábado. Luan, que começou jogando contra o Palmeiras e vinha sendo o dono da posição, perdeu alguns pontos depois do clássico.