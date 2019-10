Juanfran relembra trajetória no futebol e diz: “o São Paulo é minha família”

Contratado pelo São Paulo no último mês de agosto, o lateral-direito Juanfran tem uma rica trajetória no futebol espanhol. Com passagem pelo Real Madrid, o jogador de 34 anos se tornou ídolo por outro clube da capital do país ibérico: o Atlético, onde jogou por nove anos. Em entrevista ao canal oficial do Tricolor Paulista, o espanhol relembrou um pouco de sua história no esporte.

“Foi uma história bonita. Pude estar no Real por cinco ou seis anos. Não jogava de lateral, jogava de extremo (ponta), como Antony. Eu tinha na mesma posição Figo e Beckham. Era muito difícil jogar”, declarou o veterano em tom de brincadeira. “Com Simeone pude mudar de posição porque o time precisava. Os dois laterais-direitos estavam machucados, e ele falou: ‘Quero que você jogue de lateral, penso que vai fazer tudo bem, que vamos ganhar o jogo e que você fará um grande jogo’. E depois não saí mais”, acrescentou.

Juanfran ainda apontou o companheiro de equipe Daniel Alves como uma de suas referências na posição. “Na Espanha, tinha uma referência muito boa, que é Dani Alves. Eram tantos jogos contra ele, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões, com muitas brigas. O melhor lateral que havia naquela época era o Daniel Alves. É uma honra e um privilégio jogar com ele. É uma boa pessoa, o que, para mim, é o mais importante”, disse. Confira este e outros vídeos em Mais vídeos em videos.gazetaesportiva.com